La Lazio ha un accordo con Laurienté che non vuole restare in B e forse non può neppure farlo. Ma il Sassuolo prende tempo e allora Lotito si guarda intorno.

Come conferma il Corriere dello Sport, tra le alternative è spuntata anche la pista del possibile ritorno di Joaquin Correa, in uscita dall'Inter. L'argentino potrebbe tornare a vestire la casacca biancoceleste solo nel caso in cui lasciasse i nerazzurri da svincolato. Qualcosa in più si capirà dal vertice in programma tra il presidente laziale, il diesse Fabiani e il tecnico Baroni.