Anche il Corriere dello Sport concorda: Christian Eriksen titolare stasera contro la Juventus. "Senza lo squalificato Vidal, Antonio Conte è orientato a giocarsi la carta del danese nel ruolo di mezzala - si legge -. Ieri pomeriggio l'ex Tottenham è stato alternato in quel ruolo con Gagliardini, ma l'idea è quella di dare un'iniezione di qualità alla mediana per provare a mettere in difficoltà la Signora. Sperando anche in una punizione dal limite, la specialità del nativo di Middelfart. Eriksen in carriera ha già segnato ai bianconeri: è successo praticamente 3 anni fa, per la precisione il 13 febbraio 2018, nell'andata degli ottavi di Champions quando gli Spurs pareggiarono a Torino per 2-2. Vorrebbe ripetere una simile prodezza per andarsi a giocare la finale di una manifestazione dove è stato protagonista contro la Fiorentina (titolare al Franchi da regista basso) e il Milan (suo il gol qualificazione nel recupero)". Per il resto, testa a testa tra Darmian e Perisic per la corsia mancina.