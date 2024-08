Federico Chiesa resta fuori squadra alla Juventus, ma il mercato sta per finire e trovare una sistemazione adeguata è sempre più complicato. "La coerenza di Thiago Motta, comunque, resta sinceramente ammirevole al di là delle posizioni nel dibattito interno al mondo bianconero (Chiesa può essere utile sì o no?): Motta ha parlato a lungo con Federico e in più di un'occasione, gli ha spiegato che non c'è nulla di personale nell'esclusione ma che preferisce lavorare con un gruppo ristretto di calciatori nei quali vede un potenziale e una prospettiva", spiega il Corriere dello Sport.

Insomma, questione di gusti secondo il quotidiano romano. Anche se il lato economico della vicenda è evidente: Chiesa ha rifiutato un'offerta al ribasso per rinnovare con i bianconeri il contratto in scadenza nel 2025. A fronte di una richiesta di 6,5 milioni era arrivata un'offerta da 4,5/5...

Nel frattempo si sta affievolendo la pista Barcellona, con i catalani già abbastanza nei guai anche in questa sessione di mercato (Dani Olmo preso settimane fa e tesserato solo ieri dopo l'infortunio di Christensen...). Si parlava di un'offerta da 13 milioni dei blaugrana accettata da Giuntoli e di un triennale da 6 milioni per Chiesa. Ma ora è tutto congelato. L'ultima voce è quella del Liverpool, ma alla finestra ci sarebbe anche il Milan.