La concorrenza di André Onana sta facendo bene a Samir Handanovic, almeno così sembra se si osservano le prestazioni precampionato del capitano. Come si legge sul Corriere dello Sport, l'esperto portiere sloveno si è legato ai nerazzurri fino al 2023 con l'impegno di rivedersi al termine della stagione e magari discutere di un altro prolungamento. Per restare in rosa, Handa ha accettato un taglio dell'ingaggio, sceso a 2,5 milioni netti dai 4 del 2021-22, ma con i bonus può arrotondare parecchio la cifra: la parte variabile dello stipendio (circa 700.000 euro) è legata al numero delle presenze, se si terrà la maglia da titolare e giocherà molto (come nelle idee iniziale di Inzaghi), supererà quota tre milioni. La cifra che, non a caso, verrà versata annualmente al camerunese per quattro anni, sfruttando i benefici fiscali del Decreto Crescita.