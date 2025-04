Castro piace a Marotta, mentre al Bologna piacciono eccome Fabbian e Pio Esposito. E allora attenzione all'asse di mercato tra i due club che si affronteranno sul campo domenica prossima. Ne parla il Corriere dello Sport.

L'Inter, qualora volesse riportare a casa Fabbian, dovrebbe pagare 12 milioni ai rossoblu che non sembrano inclini a trattare su una cifra differente come invece vorrebbero i nerazzurri. E infatti Italiano sarebbe ben felice di poter allenare il centrocampista anche in futuro.

Su Castro, com'è noto, c'è da tempo l'interesse di Ausilio, ma secondo il quotidiano romano l'argentino in estate non partirà. E allora? Al massimo l’Inter potrebbe strappare un’opzione o magari anche qualcosa di più ma solo per l’anno o per gli anni successivi, mentre per Pio Esposito, Ausilo ha assicurato che lo darà in prestito a una società di Serie A dopo che gli ha fatto sottoscrivere un contratto fino al 2030. Che sia proprio il Bologna?