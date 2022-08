Secondo il Corriere dello Sport, a differenza di Skriniar, per l'Inter quello di Casadei sarebbe un sacrificio sopportabile, almeno in ottica presente. "Il Nizza si è fatto sotto, ma il centrocampista preferisce il Chelsea. L'Inter e i Blues stanno dialogando per vedere se è possibile trovare un'intesa sulla valutazione del cartellino - spiega il quotidiano romano -. Si tratta di un discorso che va letto in un'ottica più ampia: perché Lukaku è arrivato in prestito dai Blues alla Pinetina (a giugno se ne riparlerà) e perché a Tuchel per il 2023-24 piace tanto Dumfries". Sempre attenzione alle mosse del Sassuolo, che apprezza e non poco il giovane centrocampista nerazzurro.