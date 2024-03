Carlos Augusto il "Darmian di sinistra". Come sottolinea il Corsport, l'Inter sta scoprendo l'importanza dell'ex Monza, arrivato in estate come alternativa a Dimarco ma diventato ben presto un elemento prezioso anche nei tre dietro. Da qui il paragone con Darmian: il brasiliano sa essere utilissimo tanto da esterno a tutta fascia quanto da braccetto, ruolo dove giocherà domani vista l'assenza per squalifica di Bastoni.

Inzaghi ha piena fiducia in Carlos Augusto e i numeri gli danno ragione: con 1668 minuti è secondo solo a Thuram come impiego tra i nuovi acquisti (Sommer escluso).