E' stato una meteora all'Inter, nell'estate del 2016, ora potrebbe tornare nel "giro" dei nomi per il mercato della Serie A. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, infatti, Caner Erkin si sarebbe offerto alla Lazio. Il laterale sinistro turco è attualmente svincolato dopo aver lasciato il Karagumruk di Pirlo. Conta 6 assist in 12 partite del campionato in corso, ma ha ancora lo status da extracomunitario.