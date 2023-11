Niente partite con la Turchia per Hakan Calhanoglu, messo ko da un'influenza e, successivamente, rimasto al capezzale della moglie che ha partorito il terzo figlio della coppia. Tutto ok per il centrocampista nerazzurro, che da domani tornerà regolarmente ad allenarsi in gruppo come riferisce il Corsport: nel mirino c'è la Juventus, partita fondamentale nella corsa al titolo.

Inzaghi non ci rinuncia mai: 15 su 15 da titolare ogni qual volta l'ha avuto a disposizione. Brozovic è ormai un ricordo: l'ex Milan s'è preso la regia e non la molla mai. Tra l'altro, per Hakan contro i bianconeri i ricordi sono ottimi: gol decisivo a Torino nell'aprile 2022 e gol fondamentale un mese dopo nella finale di Coppa Italia.