Hakan Calhanoglu resterà al fianco dei suoi compagni di nazionale da vero capitano e stasera seguirà da fuori la Turchia impegnata a Podgorica contro Montenegro, match cruciale per l'obiettivo promozione nella Nations League.

Il regista dell'Inter ha come obiettivo quello di essere a disposizione di Inzaghi per la partita di Verona, ma lo staff medico dell'Inter utilizzerà con lui la massima cautela, come conferma anche il Corriere dello Sport. E così una decisione in merito alla trasferta di sabato pomeriggio verrà presa solo dopo aver effettuato controlli ulteriori, sempre tenendo a mente che poi il calendario prevede lo scontro di Champions con il Lipsia e successivamente la trasferta di Firenze in campionato..