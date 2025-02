Calhanoglu è ancora lontano dal top della condizione e anche la prova di ieri l'ha confermato, dopo quanto visto nel derby. Il turco - come evidenzia il Corsport - dopo il lento recupero dal doppio infortunio adduttore-polpaccio, alla lunga ha mostrato la spia rossa e la palla persa in avvio del 2-0 viola conferma il momento di appannamento.

"Anche ieri sera il turco è rimasto lontano dai suoi standard, non riuscendo a far scorrere in modo fluido il pallone e sbagliando diverse scelte in fase di verticalizzazione. Di certo sul suo rendimento sta influendo una stagione tormentata dal punto di vista degli infortuni, che l’hanno già visto fermarsi a ottobre e poi in nazionale a novembre ancora per ulteriori noie agli adduttori. Dall’ultimo guaio al polpaccio - una volta completato il recupero - aveva spinto per tornare subito titolare, ma le gambe sembrano ancora rallentare la sua velocità di pensiero e soprattutto di esecuzione", si legge. Serve il vero Calha a Inzaghi da qui alla fine.