Domani contro il Montenegro e poi la trasferta in Islanda di lunedì: questi i match in programma per la Turchia di Hakan Calhanoglu. Secondo il Corriere dello Sport, sarà fondamentale una pianificazione al suo ritorno ad Appiano Gentile in modo da gestire le forze per il prossimo ciclo di ferro alla luce dei big match all’orizzonte in campionato contro Roma e Juve.

Il turco, anche in questa stagione, dopo un avvio in chiaroscuro, si sta confermando uno degli intoccabili per eccellenza e, di conseguenza, bisognerà fare attenzione a non prosciugare le energie. Secondo il quotidiano romano, in Svizzera con lo Young Boys, potrebbe dunque toccare ad Asllani. L’obiettivo di Inzaghi è quello di dosare il più possibile le preziose forze visto che fin qui è sempre partito titolare (venendo poi sostituito diverse volte nel secondo tempo) a parte la trasferta di Monza, dove è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.