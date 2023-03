Il timore in casa Inter è che l'infortunio occorso a Calhanoglu sia serio. Secondo il Corriere dello Sport , nella zona interessata (adduttore destro) c'è ancora un lieve versamento che ha consigliato di rimandare gli esami a oggi: segno che lo stop non sarà breve. In poche parole, il turco rischia seriamente di saltare la doppia sfida col Benfica in Champions.

E allora tocca a Brozovic. "È l’occasione per recuperare la scena, dopo aver steccato in ogni occasione in cui Inzaghi, in questo inizio di 2023, l’ha riproposto tra i titolari - sottolinea il quotidiano romano -. Anche nell’ultima gara prima della sosta, vale a dire la sconfitta con la Juve, il croato non ha brillato. Anzi, ha finito per pestarsi i piedi proprio con Calhanoglu, abituato ormai ad avere la responsabilità della costruzione della manovra. Da questo punto di vista, allora, lo stop dell’ex-Milan potrebbe essere un vantaggio, permettendo a Brozovic di ritrovare una sorta di comfort-zone. D’altra parte, si tratta anche dell’ultima opportunità per convincere l’Inter a non cederlo a fine stagione. L’orientamento di viale Liberazione, infatti, è quello di rimuovere qualsiasi problema di incompatibilità, puntando definitivamente su Calhanoglu". E nelle rotazioni potrebbe ricomparire pure Asllani, sparito dai radar troppo a lungo.