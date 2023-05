Hakan Calhanoglu in finale con l'Inter, eliminando il Milan sua ex squadra e andando a giocare 'a casa sua' a Istanbul. "Nel giro di un anno il mondo, anzi l’Europa, si è ribaltata e Calhanoglu la guarda da tutt’altra prospettiva: Milan eliminato in Champions nel confronto diretto e distanziato in campionato, dopo avergli già strappato la Supercoppa a Riad con una plateale dimostrazione di forza", evidenzia la Gazzetta dello Sport rievocando l'amara coda della passata stagione con il tricolore ai rossoneri e gli insulti dei suoi ex compagni.

Il turco ci arriva da grande protagonista, rimodellato da Inzaghi in un ruolo nuovo dopo il ko di Brozovic. La cavalcata, di fatto, è partita dall'1-0 al Barcellona, scandito proprio da un suo gol. "L’appuntamento di Istanbul è la perfetta chiusura di un cerchio, con il ritorno a casa da figliol prodigo in Turchia, un Paese che ha scelto senza alcun dubbio sin da giovanissimo anche a livello di Nazionale, pur essendo nato a Mannheim in Germania", ricorda la rosea.