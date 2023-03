"C’è in cantiere un tris di gol alla Juve, dentro un periodo magico che esalta lo esalta nel centrocampo dell'Inter. Hakan Calhanoglu ha in mano la regia, sta pilotando sapientemente un reparto ha prodotto qualità e indicazioni. Anche la Champions League sta regalando a Inzaghi il miglior Calha, non a caso tutto è nato nella notte della consacrazione interista in Europa contro il Barcellona. Un punto di ripartenza deciso e preciso. Da ottobre in poi, c’è stata quasi una mutazione genetica del reparto scoprendo le efficaci qualità da play del turco.