Ottime notizie per Inzaghi arrivano da Calhanolgu: secondo il Corriere dello Sport, già oggi o al massimo domani il turco tornerà in gruppo e contro la Roma potrebbe essere addirittura in campo come titolare. Un rientro vitale vista anche l'assenza di Brozovic. Confermata l'idea di far partire dall'inizio Asllani, con Mkhitaryan come prima alternativa all'albanese.