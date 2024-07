Il Corriere dello Sport torna oggi su uno dei nomi più caldi del mercato nerazzurro, Juan Cabal. Secondo quanto riportato dal quotidiano, è stato raggiunto l'accordo con l'entourage e ora bisognerà trattare col Verona, che chiede dieci milioni.

I veneti vorrebbero il riscatto obbligatorio in caso di prestito, i nerazzurri sono fermi al diritto, in ogni caso la cifra si può coprire anche con Kamate come contropartita e magari inserendo una parte fissa e una variabile. Nel frattempo il giocatore partirà per il ritiro di Folgaria con il Verona.