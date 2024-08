L'affaticamento agli adduttori ha bloccato Lautaro, ma dovrebbe essere una cosa di poco conto. Tanto che Inzaghi "si è riservato anche un pizzico di margine per un eventuale posto in panchina", scrive oggi il Corriere dello Sport. La decisione verrà presa in mattinata, anche se è facile ipotizzare che il capitano non venga rischiato in vista dell'Atalanta: al suo posto, stasera contro il Lecce, Taremi è pronto ad affiancare Thuram.

Lo stop di Lautaro, che non dovrebbe andare oltre la gara con il Lecce, non è il primo dell'estate nerazzurra: nelle scorse settimane si sono dovuti fermare proprio Taremi, ma anche Calhanoglu, Zielinski, Arnautovic e De Vrij, a quali si aggiunge il lungodegente Buchanan.