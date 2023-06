Il Corriere dello Sport parla di Marcelo Brozovic e prova a interpretare in chiave mercato quel "loading" che il croato a scritto su Instagram nella giornata di ieri. Cosa mancha per chiudere con l'Al-Nassr? "Beh, che l’Al-Nassr paghi un prezzo adeguato per il cartellino di Brozovic. L’Inter ha fissato una quota: 25 milioni. Al momento, gli arabi non si sono spinti così in alto, ma si stanno avvicinando. E, magari, inserendo alcuni bonus, si potrebbe trovare una quadratura. Per il club nerazzurro, la cifra incassata potrà essere registrata quasi per intero come plusvalenza, visto che, a bilancio, il valore di Brozovic è di poche centinaia di migliaia di euro. In aggiunta - ed è un dettaglio tutt’altro che trascurabile -, c’è pure il risparmio sull’ingaggio del croato. Vale a dire 6,5 milioni netti. L’impatto positivo sull’esercizio 2023/24, quindi, sarebbe superiore ai 30 milioni di euro".

Frattesi resta nel mirino, così come Milinkovic-Savic. E occhio a un altro nome fatto dal Corsport: "Sale l’ultima idea, ovvero Koopmeiners, che ha dalla sua gli ottimi rapporti tra Inter e Atalanta. L’olandese ha caratteristiche diverse da Frattesi, ma ha la fisicità che mancherebbe nel centrocampo dopo la partenza di Gagliardini, senza trascurare l’abitudine nel frequentare il tabellino dei marcatori, esattamente come Milinkovic".