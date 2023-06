E adesso è l'Inter ad avere fretta di chiudere la cessione di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr: la speranza nerazzurra è che tutto si definisca già la prossima settimana con gli arabi in modo da poter concretizzare l'interesse per Davide Frattesi, bruciando la concorrenza folta. "Per la verità, in Spagna continuano ad insistere che in corsa ci sia ancora il Barcellona e che il giocatore preferirebbe la Catalogna rispetto all’Arabia Saudita, a differenza dei suoi agenti - racconta il Corriere dello Sport -. Solo che c’è una bella differenza tra l’ingaggio proposto dal club blaugrana e quanto offerto dall’Al Nassr: circa 7,5 milioni quanto messo sul tavolo da Laporta, quindi uno in più rispetto all’attuale stipendio percepito dall’Inter, contro i 20 più bonus che il croato andrebbe a guadagnare trasferendosi in Asia. Insomma, triplicherebbe i suoi emolumenti. Ed è chiaro che certe cifre facciano vacillare".

All'Inter interessa poco la destinazione finale, l'importante è che arrivino i 25 milioni stabiliti per l'addio del croato. E così ci sarebbe spazio per tesserare Frattesi...