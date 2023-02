Il rientro di Marcelo Brozovic - secondo il Corriere dello Sport - sarà determinante anche e soprattutto per rivedere i centrocampisti nel tabellino alla voce dei 'gol'. In assenza del croato, infatti, i suoi compagni di reparto non sono più riusciti a entrare nel tabellino almeno considerando il 2023: 40 giorni senza acuti dei mediani. "Più uomini a disposizione in mezzo significa anche più possibilità di scelta per Simone Inzaghi, che può alternare alcune delle sue pedine preziose, considerando anche la presenza fissa di Mkhitaryan e Barella.