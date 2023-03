"Si scalda Brozovic . La novità per la Juventus potrebbe essere proprio il croato. Una scelta che, nel caso, nascerebbe dalla necessità di gestire le forze a centrocampo, nella prospettiva di un mese di aprile letteralmente di fuoco per l'Inter. Se Calhanoglu , in questo momento è imprescindibile, a restare in panchina sarebbe uno tra Barella e Mkhitaryan . Quest’ultimo è una sorta di highlander: è reduce da 19 gare consecutive da titolare, le prime 3 per concludere il 2022 e le successive 16 per iniziare 2023".

Quindi anche il Corriere dello Sport prefigura il ritorno dall'inizio di Brozovic, una notizia considerando le ultime scelte di Inzaghi. E un avversario come la Juventus potrebbe permettere al croato di tornare quello "vero" come non lo si vede ormai da diversi mesi. Poi scelte obbligate in difesa e sugli esterni vista l'emergenza. "Difficile prendere in considerazione D’Ambrosio come alternativa, visto che, non essendoci Gosens, gli toccherà dare il cambio a Dimarco nella ripresa, come accaduto contro il Porto", sottolinea il Corsport.