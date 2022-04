Marcelo Brozovic vicinissimo al rientro, mentre per Stefan De Vrij la sensazione è che ci sarà ancora da aspettare. Questo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport: "Il test decisivo è stato rimandato a oggi, quando Brozovic tornerà ad allenarsi con i compagni, ma alla Pinetina c'è la sensazione che il croato non salterà la sfida contro la Juventus. Il polpaccio destro lo ha costretto a dare forfait con il Torino e la Fiorentina, due gare nelle quali l'Inter non è andata oltre l'1-1 e ha sofferto parecchio l'assenza del suo leader nella costruzione del gioco. Inevitabile che Inzaghi punti ad averlo in campo domenica sera. Per De Vrij, invece, le chance sono molto minori: al massimo l'olandese andrà in panchina, ma è più probabile che dia forfait. Ieri ha accelerato e fondamentale sarà capire oggi la risposta del polpaccio sinistro". In caso di assenza dell'olandese, spazio ancora a D'Ambrosio.