Prenderà il via oggi, al termine dei due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi al gruppo dopo il derby, la preparazione dell'Inter verso la gara di lunedì con la Samp. Tutti a rapporto alla Pinetina, compreso l'infortunato Joaquin Correa, che per una decina di giorni si limiterà alle terapie: "se ne riparlerà a marzo", si legge sul Corriere dello Sport relativamente ai tempi di recupero. Gli osservati speciali in questa settimana di lavoro al centro sportivo Suning saranno Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, i quali potrebbero partire titolare nel match del Ferraris.