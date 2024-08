Che differenza con un anno fa, quando Yann Bisseck arrivò all'Inter in punta di piedi, quasi da sconosciuto e per mesi fu trattato da oggetto misterioso. Oggi la situazione è totalmente diversa: il tedesco, approfittando anche dei rientri ritardati dei nazionali, si è preso la scena del precampionato, confermando la crescita che già si era apprezzata nella seconda metà della passata stagione.

Un fatto che viene evidenziato oggi dal Corriere dello Sport: Bisseck è ormai una realtà e si può già preveder un'alternanza maggiore con Pavard considerando l'annata lunghissima che attende i nerazzurri. La vera novità, però, è che il tecnico nerazzurro lo sta provando anche come centrale, posizione in cui ha chiuso l’amichevole con il Chelsea. Del resto, tra età e acciacchi, Acerbi e De Vrij non possono dare assolute garanzie. Una terza opzione diventa fondamentale.

Ma il giovane tedesco è molto bravo anche in aiuto all'azione offensiva, come dimostra la percussione a Stamford Bridge da cui origina il gol di Thuram. Il "Colosso di Colonia" è stato paziente, ha aspettato la sua occasione e si è fatto trovare pronto. Il rischio paradossale è solo che tra un anno Bisseck possa diventare l’oggetto del desiderio di qualche altra big. Non sarebbe una sorpresa, quindi, se l’Inter nei prossimi mesi si cautelasse con un rinnovo di contratto.