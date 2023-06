L’Inter ha di fatto già messo a segno anche altri due colpi oltre a Thuram: si tratta di Bisseck e Azpilicueta. Lo sottolinea il Corriere dello Sport: "Per il primo è stato raggiunta l’intesa con i suoi agenti e l’Inter verserà la clausola di uscita da 7 milioni, liberandolo dall’Aarhus. Il difensore tedesco sarà a Milano (per visite e firma sul contratto fino al 2028) una volta conclusi gli Europei Under 21 - si legge -.

Necessario attendere anche per Azpilicueta, che prima di “sposare” i colori nerazzurri deve chiudere con il Chelsea, a cui è legato ancora per un altro anno. L’Inter non sarà coinvolta, farà tutto il giocatore, ma dovrebbe essere questione di pochi giorni". Per lui pronto un biennale da 3,5 milioni di euro a stagione.