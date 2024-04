Ieri, come di consueto, anche Marotta, Ausilio e Baccin hanno assistito alla rifinitura dell'Inter, attesa questa sera dall'impegno casalingo contro il Cagliari. Inzaghi ha le ultime scelte di formazione da fare: eccezion fatta per gli squalificati Pavard e Lautaro, andranno in campo i titolari.

Secondo il Corriere dello Sport neanche il diffidato Mkhitaryan dovrebbe essere risparmiato: al poste del francese ci sarà Bisseck, mentre in attacco Sanchez sembra in vantaggio su Arnautovic. Tra i convocati si rivede Cuadrado.