Ieri l'Inter ha svolto la prima seduta a ranghi quasi completi verso la sfida contro la Fiorentina e nell'allenamento odierno - come conferma pure il Corsport - è previsto il rientro in gruppo di Frattesi e di Acerbi. Intanto si è fermato Pavard, che ne avrà per circa un mese: dentro Bisseck. Ballottaggio a destra: Darmian favorito su Dumfries.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.