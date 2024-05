Nel 2022/23 l’Inter ha sfiorato i 400 milioni di ricavi operativi, grazie soprattutto alla crescita nelle entrate da stadio e al percorso fino alla finale di Champions. Adesso - come sottolinea il Corsport - l'obiettivo è quello di confermare gli stessi ricavi in vista dell'esercizio che si chiuderà fra poco più di un mese, il prossimo 30 giugno.

La stagione 2023/2024 potrebbe segnare l'avvicinamento al pareggio di bilancio: si prevede una perdita contenuta, tra i 40 e i 50 milioni. Restano però altri passi da fare per completare il risanamento.

Il Corsport ricorda come, per il conto economico, gli ultimi 5 anni sono stati "devastanti" con 622 milioni di perdita netta complessiva. Sul fronte patrimoniale, l’Inter ha un debito di 415 milioni per obbligazioni che scadranno nel 2027 oltre ai debiti per i pagamenti del calciomercato rinviati al futuro (quasi 100 a fronte di crediti per 40). E il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2023 era negativo per 160 milioni (nonostante i 200 di rivalutazione del marchio) e al 30 giugno potrebbe arrivare in area 200. Insomma, Oaktree avrà da lavorare parecchio...