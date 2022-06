Avanza la candidatura di Raoul Bellanova per il post-Perisic. Anche i colleghi del Corriere dello Sport convergono su questa pista di mercato che si è scaldata ieri sera: il club nerazzurro vuole l'esterno destro classe 2000 del Cagliari a titolo definitivo, forte anche del gradimento del diretto interessato che preferisce trasferirsi alla corte di Inzaghi piuttosto che alla Fiorentina. I dirigenti nerazzurri hanno già parlato con Stefano Capozucca , ds dei sardi, messo al corrente di un'evidenza: finché non ci sarà una cessione importante, non ci potranno essere acquisti. La richiesta di partenza di Tommaso Giulini, presidente dei rossoblu, è 10 milioni di euro più bonus, ma Marotta potrebbe abbassare le pretese inserendo una contropartita tecnica come per esempio Cesare Casadei , che però è nel mirino del Sassuolo e viene valutato parecchio.

"L'accelerata su Bellanova fa diminuire di molto le chance degli altri candidati. A dire il vero Udogie era già staccato a causa del costo ritenuto eccessivo e proibitivo (20 milioni), altrimenti sarebbe stato il preferito. In calo pure le quotazioni di Cambiaso, penalizzato da un finale di stagione nel quale ha giocato poco a causa dell'infortunio. Prima però aveva fatto molto bene e non era passato inosservato. Ecco perché non va escluso anche come investimento in prospettiva. Con Bellanova in rosa, Darmian sarebbe utilizzato a sinistra come vice Gosens", si legge sul quotidiano romano.