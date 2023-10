A sei mesi di distanza dal quarto di finale di Champions, Inter e Benfica tornano a incrociare il loro percorso in Europa. In quell'occasione, il protagonista assoluto fu Nicolò Barella, in gol sia all'andata che al ritorno. "Stasera Barella riparte da quel doppio precedente fortunato, sperando di indirizzare un inizio di stagione che finora non è stato sfavillante - scrive il Corsport -.

Consapevole del valore in più che può portare, l’Inter aspetta la versione migliore del centrocampista classe 1997 fin qui sempre impegnato tra i titolari a eccezione della trasferta di Empoli, dove ha preso parte al turnover chirurgico di Inzaghi. Anche sabato sera a Salerno ha fatto fatica a salire di tono, soprattutto nel primo tempo, ma nella ripresa ha servito l’assist a Lautaro, facendo scoccare quella scintilla che stava cercando da un po’". E stasera tutti si aspettano un ulteriore passo in avanti.