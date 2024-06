Tutto fatto per il rinnovo di Barella: un altro passo per costruire l'Inter che sarà partendo da quella vincente di oggi. Come conferma il Corriere dello Sport, il centrocampista sardo firmerà fino al 2029 per 6,5 milioni a stagione.

E si apre così la strada dei rinnovi dell'Era Oaktree. Dopo Barella, infatti, toccherà a Lautaro e a Inzaghi. Se per l’attaccante si aspetterà la fine della Coppa America (c'è un accordo di massima), per l’allenatore potrebbero arrivare novità importanti già in settimana nel momento in cui il suo agente, Tullio Tinti, dovesse incontrare i dirigenti nerazzurri a Milano per compiere dei passi significativi verso l’intesa. Lo spiega sempre il quotidiano romano.