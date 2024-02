A nessuno è passata inosservata la partita la prestazione di Nicolò Barella contro l'Atletico Madrid, per molti il migliore in campo. Il Corriere dello Sport sottolinea l'importanza e il valore del mediano sardo, emerso con forza in una delle partita più importanti della stagione.

Sta segnando meno rispetto ai suoi standard, ma il contributo non sta mai venendo meno e, anzi, proprio ora che inizia il momento clou della stagione sembra tornato al centro per cento. Secondo il quotidiano romano, uno come Barella non sfigurerebbe nemmeno nei centrocampo di Manchester City e Real Madrid, tanto per essere chiari: che sia tra Rodri e De Bruyne o tra i fenomeni di Ancelotti la storia non cambierebbe.