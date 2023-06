Cesar Azpilicueta si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Lo spagnolo è a un passo dall'ottenere il via libera dal Chelsea per risolvere il contratto che ancora lo lega ai Blues e accasarsi a Milano da parametro zero. "Una volta svincolato, firmerà per l’Inter (che non tratterà con il club inglese), con cui ha già raggiunto l’intesa sulla base di un biennale da circa 3,5 milioni a stagione, che, come nel caso di Thuram, beneficerà del decreto crescita - si legge sul Corriere dello Sport -.

Azpilicueta compirà 34 anni il prossimo 28 agosto, ma è considerato fisicamente solido. Andrà ad occupare la casella lasciata libera da Skriniar, dopo essere perfettamente adattato a fare il braccetto di destra: era un terzino di spinta, poi con la cura Conte ha affinato le sue doti difensive".