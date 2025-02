Anche il Corriere dello Sport prova a entrare nel momento dell'Inter dopo il fragoroso ko di Firenze. Il quotidiano romano isola tre macro-problemi, le "spine" di Inzaghi.

Numero uno: il vuoto dietro Lautaro e Thuram. Per motivi diversi, Taremi, Arnautovic e Correa non stanno rappresentando alternative affidabili al duo titolare e così la squadra ne risente. Non a caso, per gennaio era spuntata l'idea Asensio, ma senza uscite non è stato possibile portare lo spagnolo a Milano.

Numero due: manca il vero Calhanoglu. Subito titolare nel derby e a Firenze, ma è chiaro che il turco, dopo l'ennesimo stop stagionale, è ancora lontano dalla miglior condizione. Finora la versione top del regista si è vista poco, proprio a causa dei continui acciacchi muscolari che lo tartassano da agosto.

Numero tre: stop lunghi. In generale, è stata fin qui una stagione non impeccabile dal punto di vista medico. A turno, infatti, quasi tutti gli interisti si sono fatti male. Assenze anche lunghe, come quelle di Acerbi e Pavard, ma anche Carlos Augusto e Bisseck. Senza contare il già citato Calhanoglu. Questo ha portato anche a spremere troppo altri elementi che ora avrebbero bisogno di riposo come Bastoni.