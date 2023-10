L'Inter ha fissato l'Assemblea dei soci per il 26 ottobre. Come spiega il Corriere dello Sport, il club si sta attrezzando nel caso in cui Steven Zhang ci sia, vista l'importanza dell'appuntamento e la lunga assenza da Milano, ma anche nel caso in cui il presidente dovesse restare in Cina. In questo caso parteciperebbe in videoconferenza.