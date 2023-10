Come detto precedentemente, stasera Ausilio sarà a visionare Albania-Repubblica Ceca non solo per ragioni di mercato (Soucek). Il diesse nerazzurro intende tenere d'occhio anche Kristjan Asllani, sul quale l'Inter fa grande affidamento per il presente e, soprattutto, per il futuro. "Per la verità, anche Asllani, a fine mercato, ha rischiato di partire in prestito, con Inzaghi che pensava a Maxime Lopez - si legge -. Non se n’è fatto nulla e, dopo una prima uscita da titolare contro la Real Sociedad nella quale, per usare un eufemismo, non ha brillato, l’albanese si sta riprendendo, trovando spazio con più regolarità rispetto all’anno scorso.

L’Inter e Ausilio in particolare continuano ad avere grande fiducia in lui. Deve, probabilmente, sbloccarsi dal punto di vista caratteriale. In nazionale c’è meno pressione e, quindi, più libero mentalmente, Asllani potrà esprimere compiutamente il suo calcio. E’ esattamente ciò che si aspetta di vedere Ausilio".