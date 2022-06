Quella entrante potrebbe essere la settimana giusta per Kristjan Asllani all'Inter. L'ottimo rapporto tra i nerazzurri e l'Empoli, si legge sul Corriere dello Sport, potrebbe favorire la fumata bianca intorno ai 13-14 milioni di euro, magari in prestito con diritto di riscatto: per quanto riguarda il giocatore da girare in prestito, Fabrizio Corsi ha chiesto espressamente Martin Satriano, mentre per Lucien Agoume i toscani stanno riflettendo. Con l'albanese - evidenzia il quotidiano romano - la mediana di Simone Inzaghi sarebbe numericamente a posto (Barella/Gagliardini sul centro-destra, Brozovic/Asllani in mezzo, Calhanoglu/Mkhitaryan sul centro-sinistra), ma c'è la variabile legata a Gaglia che ha fatto sapere alla dirigenza che non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e che preferirebbe andarsene per trovare più spazio. L'Inter è pronta ad accontentarlo, ma solo se riceverà un'offerta ritenuta congrua e al tempo stesso avrà in mano un sostituto da prendere investendo al massimo la cifra ricavata dalla sua cessione (a bilancio il 30 giugno a poco meno di 5 milioni). Ederson piace, ma costa oltre 20 milioni, mentre Loftus Cheek è stato proposto perché non rientra più nei piani del Chelsea; Frattesi, il vero "sogno", è inarrivabile ed è nel mirino della Roma. Capitolo finale per Mkhitaryan: siccome il problema muscolare accusato sul finire della stagione non è ancora guarito del tutto, l'Inter ha concordato con l'armeno di rimandare ancora di qualche giorno le visite mediche.