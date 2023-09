Dalla Brozovic-dipendenza alla Calhanoglu-dipendenza? Il rischio è concreto secondo il Corriere dello Sport. "A San Sebastian, in cabina di regia, Inzaghi ha voluto dare fiducia a Asllani. Una scelta naturale, perché come ruolo l’albanese sarebbe l’alter ego del turco - si legge -. Sicuramente è stato penalizzato dalle difficoltà dell’intera squadra, a cominciare dai suoi compagni di reparto, Barella e Mkhitaryan, soltanto pallidi parenti di quelli visti nel derby, ma l'ex-Empoli, comunque, non è stato in grado di accendere la scintilla, anzi si è fatto trascinare dalla negatività". Chiaramente ci sono diversi alibi da mettere a referto, ma il dato resta: oggi Asllani - secondo il quotidiano romano - pare non essere pronto e serve un salto di qualità a livello di temperamento e personalità.

Anche perché Inzaghi non può permettersi di dipendere da Calhanoglu. "Nel senso che è impensabile che il turco giochi sempre, altrimenti si rischiano intoppi come accaduto dopo il derby. E, alla luce della rosa a disposizione, quest’anno l’idea è di non correre rischi: quindi di fermare un giocatore al primo piccolo segnale di allarme, in modo da evitare guai peggiori. Ciò significa che la crescita di Asllani è obbligatoria, altrimenti, in caso di necessità, il tecnico nerazzurro dovrà ricorrere a soluzioni di ripiego, come Mkhitaryan davanti alla difesa, posizione dove l'armeno ha giocato per qualche minuto anche l'altra sera".