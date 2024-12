Debutto in nerazzurro per Martinez e prima volta da titolare per Buchanan, mentre Barella sarà out. Questo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport in vista dell'undici che Inzaghi intende proporre stasera in coppa contro l'Udinese.

Dunque arrivano le conferme della titolarità per il portiere ex Genoa e per l'esterno canadese: un'occasione per entrambi visto lo scarso minutaggio accumulato fino a questo punto della stagione. Occhi puntati anche su Bisseck, che dovrebbe giocare nel cuore della difesa tra Darmian e Bastoni.