Teoricamente, con l'acquisto di Marko Arnautovic, che ha scelto l'8 come numero di maglia per la sua seconda esperienza all'Inter, l'attacco dei nerazzurri sarebbe completo. Non è esclusa, però, l'arrivo di qualche novità negli ultimi giorni di mercato: come spiega il Corriere dello Sport, tutto dipende da Joaquin Correa, che al momento non sembra intenzionato a fare le valigie. In caso contrario, Alexis Sanchez aspetta solo una chiamata.