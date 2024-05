Una doppietta per salutare la stagione, ma forse non l'Inter come in tanti prevedono. Marko Arnautovic ieri è stato chiaro: "Sono completamente calmo. So che si parla molto, soprattutto in Italia. Ma ho un contratto con l’Inter e sono assolutamente soddisfatto. Peraltro, nessuna ha detto nulla a me o a mio fratello (Daniel che è il suo agente, ndr). Adesso, mi preparo per gli Europei, poi vado in vacanza e quindi lavorerò per essere pronto per il prossimo campionato con l’Inter".

Come sottolinea il Corsport, la situazione è fluida: l'austriaco ha solo certezze, ma in realtà è da considerarsi in bilico. Inzaghi vorrebbe un attaccante in più, ha salutato Sanchez ma nel frattempo è rientrato Correa ed è arrivato Taremi. Se Arnautovic non parte, dura che il tecnico possa realizzare i suoi piani.