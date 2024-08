Correa e Satriano con le valigie, ma Marko Arnautovic? Quale sarà il futuro dell'austriaco? Come ribadisce il Corriere dello Sport, l'ex West Ham è un vero e proprio collante dello spogliatoio: amico di tutti, ma con un legame speciale con Thuram e Calhanoglu. Così, per non alterare gli equilibri interni, l’Inter non l’ha mai messo sul mercato né gli ha comunicato alcunché.

Un suo addio sarebbe stato concreto solo nel caso di un'offerta seria o se fosse stato lui stesso a chiedere di andare via, magari per giocare con maggior continuità. Novanta minuti in panchina con il Lecce cambierebbero qualcosa dopo quelli di Genova? Segnali non ne sono arrivati secondo il quotidiano romano. Ma in viale Liberazione restano vigili: un’opportunità giusta può sempre spuntare sul gong del mercato.