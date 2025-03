Una forma ormai ritrovata e i risultati si vedono, tanto nell'Inter quanto in nazionale. Marko Arnautovic sta dando eccome il suo contributo: nell'ultimo periodo, gol a Fiorentina, Lazio e Monza. E l'altra sera l'assist per Gregoritsch contro la Serbia, rimanendo in campo per 90 minuti come non gli accadeva da tempo.

Superati di slancio anche la botta al ginocchio e il conseguente attacco di panico. Come sottolinea il Corriere dello Sport, adesso l'ex Bologna proprio non vuole fermarsi, anche perché l'Inter ha grande bisogno di lui. "Il momento positivo dell’attaccante nerazzurro porta una ventata di speranza in tutto il reparto, soprattutto adesso che i problemi fisici stanno attanagliando le altre punte. Infatti Lautaro è stato costretto nei giorni scorsi a fermarsi ai box, Thuram combatte da tempo con i fastidi alla caviglia e Taremi è perseguitato da mesi dalla pubalgia - si legge -. Verosimilmente alla ripresa contro l’Udinese toccherà all’austriaco partire titolare, in coppia con Thuram, portando fisicità nell’area avversaria per scardinare la resistenza dei friulani".