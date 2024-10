Zielinski è convinto di essersi fermato in tempo, ma solo oggi si capirà l'esatta entità del problema accusato ai flessori della coscia destra durante il match tra Polonia e Croazia. Non la sinistra, quella infortunata a inizio agosto nell'amichevole di Pisa.

Come spiega il Corriere dello Sport, il polacco è da considerare almeno in dubbio per la trasferta di domenica sera in casa della Roma. Al contrario, Inzaghi recupera Barella che ieri ha svolto l'intero allenamento in gruppo e dunque sarà certamente a disposizione per la sfida con i

giallorossi. Per Buchanan, invece, occorrerà attendere qualche altro giorno: ieri, anche a causa dei campi resi pesanti dalla pioggia, il canadese ha lavorato nuovamente a parte per evitare rischi inutili.