Milan Skriniar vede la Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, lo slovacco sta pian piano recuperando e mette nel mirino in modo concreto il match di Coppa Italia contro i bianconeri. Anche ieri lo slovacco ha proseguito con il suo programma di recupero, tra fisioterapia e piscina, ma la situazione è in miglioramento. "Nel senso che il dolore è in diminuzione e dunque si avvicina il momento in cui potrà tornare a lavorare sul campo, per poi rimettersi a disposizione di Inzaghi - scrive il Corsport -. Non ci sono più margini perché accada già sabato, nel match con la Fiorentina. C’è speranza, invece, che Skriniar trovi posto almeno in panchina nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la squadra bianconera, in programma il 4 aprile". La vera data cerchiata in rosso sul calendario è quella dell'11 aprile, giorno di Benfica-Inter di Champions.