Dopo tre giorni di relax, oggi l'Inter torna ad allenarsi alla Pinetina: appuntamento per mezzogiorno come informa il Corriere dello Sport. C'è da affrontare l'ultimo impegno in campionato con il Torino prima di tuffarsi nel sogno Champions. "Da verificare Skriniar, che potrebbe anche aggregarsi al gruppo. E pure D’Ambrosio, uscito acciaccato dal match con il Sassuolo", si legge.