"Per l'esordio come club manager dell'Inter di Riccardo Ferri, all'Orogel Stadium c'era anche il suo ex compagno Andrea Mandorlini. I due sono stati insieme a Milano dal 1984 al 1991, ma Mandorlini non c'era l'11 ottobre 1981 quando Ferri esordì come giocatore dell'Inter a San Siro contro il Cesena. Dal Cesena... a Cesena: le due "vite" nerazzurre di Ferri sono in qualche modo legate e ieri il club manager era un po' emozionato". A riferirlo è oggi il Corriere dello Sport.