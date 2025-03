Quando scenderanno in campo questa sera, Atalanta e Inter sapranno già da 6 ore abbondanti il risultato del Napoli a Venezia. "E, in caso di più che prevedibile successo degli azzurri, si troveranno più o meno nella stessa situazione, ovvero obbligate a vincere", scrive senza mezzi termini il Corriere dello Sport: i bergamaschi per continuare a tenere vivo il sogno scudetto, i nerazzurri di Milano per conservare la vetta della classifica.

Se da una parte l'Atalanta cavalca l'entusiasmo, dall'altra l'Inter deve trovare risorse ed energie in più tra le partite che si moltiplicano e che vedono la squadra di Inzaghi ancora in corsa in tutte le competizioni. E considerando che ad aprile ci saranno pure i quarti di Champions con il Bayern e la semifinale di Coppa Italia con il Milan, l'immediato obiettivo nerazzurro è andare alla sosta con il primo posto in tasca.