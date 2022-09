L'inizio della prossima settimana sarà importante per capire se Romelu Lukaku potrà tornare subito in campo contro la Roma. Il belga è in fase di recupero dallo stiramento ai flessori della coscia sinistra di fine agosto: adesso - riferisce il Corriere dello Sport - sta molto meglio e scalpita per aiutare l'Inter e i suoi compagni indossando una maglia da titolare.